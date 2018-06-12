Üreticinin, ‘Akdeniz meyve sineği’ korkusu

İncefikir, bu yıl mücadelenin tuzak ve kimyasal mücadeleyle yapılması gerektiğini söyledi.

İhracatta en büyük problem olarak görülen ve sıfır tolerans gösterilen Akdeniz meyve sineğinin ovada özellikle sert çekirdekli meyvelerde çok yaygın görülmeye başlandığını belirten İncefikir, üreticinin mücadele için elini çabuk tutması gerektiğini söyledi. İncefikir, "Bu yıl ağaçta kalan turunçlar da dahil Akdeniz meyve sineğinin zararını gözlemleyebilirsiniz. Zararlının özellikle sert çekirdekli olarak adlandırdığımız kaysı, nektar, şeftali ve erikte mücadele edilmiş olmasına rağmen büyük hasarlara neden olduğunu görmekteyiz. Bunun özellikle erkenci narenciyede aynı problemlere neden olabileceğini hesap ederek erken mücadeleye başlanılmalı" dedi.

Mücadelenin bu yıl tuzak ve kimyasal mücadele olarak birlikte yürütülmesinin faydalı olacağına vurgu yapan İncefikir, “Akdeniz meyve sineğinin popülasyonunu artıran etkenleri ortadan kaldırarak mücadeleye başlanmasını müteakip tuzak ve kimyasal mücadeleye temmuz ayı başında başlanılması önem arz etmektedir. Zamanında gerekli müdahaleyi yapamazsak narenciye sezonunda daha büyük sorunlarla karşılaşacağımızı şimdiden söylemek isterim. Üreticinin bu dönemde mücadele yapması önemlidir. Bu sinek, yurt dışında karantina uygulanan bir zararlıdır. Toleransı sıfırdır. Yurt dışına ihraç ettiğimiz, tonlarca üründen bir tanesinin bile Akdeniz meyve sineği tarafından zarar verilmemiş olması gerekiyor” diye konuştu.