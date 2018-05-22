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22 Mayıs 2018 14:02

Üretim Pazarlama Kooperatifi kuruluyor

Adana’nın, Saimbeyli, Feke, Tufanbeyli, Kozan, Pozantı, Aladağ ve Karaisalı ilçelerinde kurulması planlanan Üretim Pazarlama Kooperatifi projesinin geldiği aşama, Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.

Üretim Pazarlama Kooperatifi kuruluyor

22 Mayıs 2018 14:02


Vali yardımcısı Murat Süzen ve Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz ile paydaş kuruluşların temsilcilerinin katıldığı toplantıda, planlama aşamasındaki projeye ilişkin sunum gerçekleştirildi.


Yetiştirilen ürünlerin pazarlanması, ürünlerin tarladan tüketicilerle buluşmasını amaçlayan projenin detayları hakkında bilgi alan Vali Demirtaş, ilgili kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine, projenin en sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli alt yapının oluşturulması ve detaylandırılması talimatı verdi.


Vali Demirtaş, hem üreticilere hem de tüketicilere olumlu yansıyacak olan projeyi en kısa sürede tamamlamak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirterek proje paydaşlarına çaba ve katkılarından dolayı teşekkür etti.




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