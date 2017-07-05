Ürünleri sıcaktan yanan çiftçi destek bekliyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, son 39 yılın sıcaklık rekorunun kırıldığı geçtiğimiz hafta sonu Adana’da tarım alanlarında büyük bir afet yaşandığını belirtti.

Afrika sıcakları ile birlikte esen poyrazın, hasat dönemindeki karpuz, kavun ve domatesi yaktığını ifade eden Doğan, bölgede ekili alanların halinin içler acısı olduğunu söyledi. Doğan, “Meteoroloji verilerine göre hafta sonu ölçülen hava sıcaklığı, 1978 yılından beri Temmuz ayında Adana’da ölçülmüş en yüksek hava sıcaklığı. Hiçbir üretici böyle bir hava sıcaklığı beklemiyordu. Yetişmiş, hasat dönemine gelmiş karpuz, kavun ve domates başta olmak üzere birçok ürün, poyrazın da etkisiyle adeta yandı. Ovanın büyük bölümünde ürünler hasat edilemeyecek şekilde zarar gördü” dedi.

“Bir yıllık emek boşa gitti”

Afetten etkilenen tarlalarda bulunan ürünlerin hiçbir ekonomik değerinin olmadığını kaydeden Doğan, “Aylardır ektiği ürünün hasadını bekleyen üreticinin bütün emeği ve masrafı boşa gitti. Kredi kullanarak ekim yapan çiftçi şu anda ne yapacağını bilemez durumda” diye konuştu.

“Borçlar ertelenmeli”

Üreticinin bu zor günlerinde hükümetten destek beklediğini dile getiren Doğan, şöyle devam etti:

“Buradan çiftçilerimiz adına hükümetimize, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımıza ve bölge milletvekillerimize çağrıda bulunuyoruz. Üreticinin yardım çığlığını duyun. Üretici çok zor günler geçiriyor. Özellikle karpuz, kavun, domates ve diğer sebze ürünlerinde sulama birliği borçlarının Temmuz ayında ödenmesi gerekiyor. Ama üreticinin borcunu ödeyecek gücü yok. Bu nedenle, üreticilerimizin Ziraat Bankası, sulama birliği ve tarım-kredi kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesi yerinde olacaktır.”

“Çiftçilerimiz hasar tespiti yaptırmalı”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ekili alanları sıcaktan dolayı zarar gören çiftçilere de olası borç ertelemesinden faydalanabilmeleri için İlçe Tarım Müdürlüğüne başvurarak hasar tespiti yaptırmaları çağrısında bulundu.