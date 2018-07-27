UV filtreli olmayan ürünlerden uzak durun

Mehmet Us, yaz ayları boyunca güneşin yaydığı zararlı ultraviyole (UV) ışınlarının göz sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

Dr. Mehmet Us, UV ışınları göz çevresindeki ciltte lekelenme, kırışıklık, göze et yürümesi, katarakt, sarı nokta hastalığı ve hatta kanser riskine bile sebep olabildiğini ifade etti.

Gözleri, güneşin yaydığı zararlı UV ışınlarından korumanın en etkili yollarından biri güneş gözlüğü kullanmak olduğunun altını çizen Us, “Yaz aylarında özellikle güneş altında uzun süre vakit geçirenler mutlaka güneş gözlüğü kullanmalı. Ancak gözlük seçerken öncelikle yüzde 100 UV bloke edici özelliği olan gözlüklerin tercih edilmesi gerekir. Güvenilir olmayan yerlerde veya sokak tezgahlarında satılan gözlüklere karşı temkinli olunmalıdır” dedi.

UV filtreli gözlükleri tercih edin

Gözleri korumak ve görme kalitesini artırmak için güneş gözlüklerinin gerekliliğine değinen Dr. Mehmet Us, “Normal şartlarda güneşli ve parlak ışıklı ortamlarda göz bebeklerimiz, göze zararlı ve fazla ışığın girmesine engel olmak için küçülürler. Gözlük kullandığımızda ise ışık koyu renk bir camı geçerek geldiği için göz bebeklerinde bir büyüme meydana gelir ve daha fazla ışığa maruz kalır. Bu nedenle, eğer kullanılan güneş gözlüğünün UV bloke edici etkisi yoksa veya yeterli değilse istenmeyen, göz için zararlı olan ışınlar göze zarar verir. Güneş gözlüklerinin koruma özelliği camlarında UV filtresi olup olmamasına bağlı” diye konuştu.

Gözü koruyor, görme kalitesini artırıyor

UV filtresinin gözlük camının hamurunda bulunduğunu anlatan Dr. Mehmet Us, gözlük alırken markasına ve fiyat avantajına bakılmadan önce yüzde 100 UV koruması olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, “Gözlüklerin zararlı UV ışınlarından korumanın yanı sıra, görme kalitemizi arttırmak, göze zararlı toz ve yabancı cisimlerin gelmesine engel olmak gibi faydaları olduğu da unutulmamalıdır” dedi.

Güneş gözlüğünün çerçevesi de önemli

Gözlük camlarının kolay kırılabilir malzemeden üretilmiş olmaması ve çerçevelerinin de yüze tam olarak oturması gerektiğini belirten Dr. Mehmet Us, “Gözlük çerçevesi güneşten koruma amacıyla yüzün boyutları ile doğru orantılı, geniş ve yan taraftan gelecek ışınları engelleyecek şekilde eğimli olmalıdır. Aksi durumlarda zararlı UV ışınları aralardan sızarak gözlere zarar verebilir” şeklinde konuştu.

Açık renk gözlüler dikkat

Açık renkli gözlere sahip olanlara da uyarılarda bulunan Dr. Us, “Mavi, yeşil veya ela gibi açık renkli gözlere sahip olan kişiler daha az pigmente sahip olduklarından güneşin yaydığı zararlı UV ışınlarına karşı daha hassas olabiliyorlar. Bu kişiler UV filtreli güneş gözlüğü kullanmanın yanı sıra güneşin en yoğun olduğu saatler olan sabah 11 ile öğlenden sonra 4 arasında dışarıda olmamaya özen göstermelerinde fayda var” ifadelerini kullandı.

Küçük çocuklarda şapka tercih edilmeli

Küçük çocukların sevimli görünmeleri için ya da onlar istiyor diye gözlük takmalarına müsaade edilmesinin hatalı bir davranış şekli olduğunu da sözlerine ekleyen Mehmet Us, “Küçük çocuklar için hekim tarafından önerilmedikçe sadece aksesuar olarak üretilmiş güneş gözlükleri yarar yerine zarar verir. Bu nedenle küçük çocuklarda güneşten koruma için gözlük yerine önü siperlikli şapka tercih edilmelidir” diyerek ebeveynlere de uyarıda bulundu.