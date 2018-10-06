Uygulama oteli işleten lise, 2 buçuk milyon lira ciro yaptı

Adana'da uygulama oteli de işleten Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2017 yılında 2 milyon 593 bin lira ciro yaparak, Türkiye'deki 'En Yüksek Döner Sermaye Gelir' sıralamasında 11'inci sırada yer aldı. Okul müdürü Süleyman Kıdık, sonraki yıllarda cironun daha da artacağını söyledi.

Adana'da turizm sektörüne öğrenci yetiştiren Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 5 yıldızlı otel seviyesindeki uygulama oteliyle, 2 milyon 593 bin lira ciro yaparak, Türkiye'deki 'En Yüksek Döner Sermaye Geliri' sıralamasında 11'inci sırada yer aldı. Yaptığı ciro ile devletin kasasına da 390 bin lira katkı sağlayan okul müdürü Süleyman Kıdık, uygulama otelinin de tanınmasıyla bu cironun sonraki yıllarda daha da artacağına dikkat çekerek, "Hem devletimiz, hem kentimiz hem de çalışan personelimiz için mutluluk verici bir durum" dedi.

12'si suit diye tabir edilen özel odalar olmak üzere toplamda 75 odaya sahip olan Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde 4 ayda bir dönüşümlü olarak 20 öğrenci de eğitim alıyor. Öğrencisine katkı payı dağıtan ve döner sermayesi olan okullar arasında 3'üncü olduklarını vurgulayan Kıdık, yaklaşık 790 öğrenciye 110 bin lira ödeme yapıldığını söyledi. Okullarında verilen eğitimlerden de bahseden Kıdık, "Okulumuzda konaklama, yiyecek-içecek gibi dallarda, öğretmen ve usta öğreticilerimiz, mesleklerin özelliklerine göre öğrencilerimize için ustalıklarını öğretiyorlar" diye konuştu.

Uygulama otelinin hizmetlerine de değinen Kıdık, 5 yıldızlı otel ayarında hizmet verdiklerini belirterek, "Restoran kısmımız, toplantı salonlarımız ve düğün salonu hizmetlerimizle de Adana'nın en gözde mekanlarından bir tanesiyiz. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olsak da tesisimiz halkımıza açıktır" ifadelerini kullandı.

Zaman zaman kenti ziyaret eden bürokratların da uğrak yeri haline gelen Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli, doluluk oranını her geçen gün arttırıyor. Konaklama hizmetinin yanı sıra toplantı ve düğün organizasyonlarının da yapılması, uygulama otelinin tercih edilmesini sağlıyor. 700 kişiye kadar olan kapasitesiyle evliliğe adım atacak çiftler de uygulama otelinde düğün organizasyonlarını gerçekleştirebiliyor.

Doluluk oranlarının artmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Kıdık, Adana'ya yolu düşenleri uygulama otellerine davet etti.