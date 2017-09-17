Diğer
Kategoriler
17 Eylül 2017 10:19

Uygulamadan kaçan motosikletin çarptığı polis yaralandı

Adana’da bir polis memuru, yol uygulamasında kaçmaya çalışan motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Uygulamadan kaçan motosikletin çarptığı polis yaralandı

17 Eylül 2017 10:19


Cumartesi gecesi Adana genelinde "Güven Uygulaması 1" adı altında sabit yol uygulaması ve umuma açık yerler üzerinde denetimler yapıldı.


Mustafa Kemalpaşa Bulvarı’ndaki özel bir hastanenin önünde yapılan yol uygulamasında, uygulama noktasından kaçmaya çalışan motosiklet, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru İlker Kaplankıran’a çarparak yaralanmasına neden oldu. Yaralanan polis memuru, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, hastaneye gelerek yaralı polis memurunu ziyaret etti. Doktorlardan yaralı polis memuru hakkında genel bilgi alan Yıldız, yaralı memura geçmiş olsun dileklerini iletti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç