Uygulamadan kaçan motosikletin çarptığı polis yaralandı

Cumartesi gecesi Adana genelinde "Güven Uygulaması 1" adı altında sabit yol uygulaması ve umuma açık yerler üzerinde denetimler yapıldı.

Mustafa Kemalpaşa Bulvarı’ndaki özel bir hastanenin önünde yapılan yol uygulamasında, uygulama noktasından kaçmaya çalışan motosiklet, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru İlker Kaplankıran’a çarparak yaralanmasına neden oldu. Yaralanan polis memuru, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, hastaneye gelerek yaralı polis memurunu ziyaret etti. Doktorlardan yaralı polis memuru hakkında genel bilgi alan Yıldız, yaralı memura geçmiş olsun dileklerini iletti.