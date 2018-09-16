İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu aldığı öne sürülen genç öldü

Adana’da akrabaları tarafından evde hareketsiz halde bulunan gencin uyuşturucu alarak öldüğü ileri sürüldü.

Adana'da akrabaları tarafından evde hareketsiz halde bulunan gencin uyuşturucu alarak öldüğü ileri sürüldü.


Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir apartmanın 8. katında meydana geldi. İddiaya göre Muhammet Naci T.'nin (24) akrabaları gencin kaldığı odaya gelince onu hareketsiz halde yerde yatarken görüp sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler gencin hayatını kaybettiğini saptadı. Bunun üzerine olay yerine gelen polis gencin ölüm nedenini araştırmaya başladı. İlk belirlemelere göre gencin uyuşturucu aldığı için öldüğü öne sürüldü. Adli tıp kurumu morguna kaldırılan gencin kesin ölüm nedeni otopsiden sonra ortaya çıkacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.