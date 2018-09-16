Uyuşturucu aldığı öne sürülen genç öldü

Adana'da akrabaları tarafından evde hareketsiz halde bulunan gencin uyuşturucu alarak öldüğü ileri sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir apartmanın 8. katında meydana geldi. İddiaya göre Muhammet Naci T.'nin (24) akrabaları gencin kaldığı odaya gelince onu hareketsiz halde yerde yatarken görüp sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler gencin hayatını kaybettiğini saptadı. Bunun üzerine olay yerine gelen polis gencin ölüm nedenini araştırmaya başladı. İlk belirlemelere göre gencin uyuşturucu aldığı için öldüğü öne sürüldü. Adli tıp kurumu morguna kaldırılan gencin kesin ölüm nedeni otopsiden sonra ortaya çıkacak.