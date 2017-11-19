Uyuşturucu bağımlısı seyis hırsızlıktan yakalandı

Edinilen bilgiye göre, ilk olay Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’nde bir kamyon garajında 4 Ağustos’ta meydana geldi. Kamyonunun kapısını kilitlemeden tuvalete giden Yücel Kuşdemir, aracına döndüğünde cep telefonunun yerinde olmadığını fark etti. Olayla ilgili çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis, cep telefonunu çalan kişinin motosikletini belirleyerek, plakayı yakın takibe aldı. Yeşiloba Mahallesi’ndeki sebze halinde park halindeki bir kamyonette bulunan iki akünün de 27 Ekim’de aynı motosikletli şahıs tarafından çalındığı tespit edildi. Güvenlik kameralarını taramaya devam eden polis ekipleri, hırsızlık zanlısının seyis Ziya Gökhan A. olduğunu tespit etti. Zanlı, kent otogarında keşif yaparken polisler tarafından gözaltına alındı. Uyuşturucu ve hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan seyis, emniyetteki sorgusunda kuzenine ait motosikletle hırsızlık yaptığını itiraf etti. Sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.