Uyuşturucu batağından kurtulan kardeşlerin dramı

Lise öğrencisi Mustafa Soner Kozan, “Maddeye para bulmak için evimizdeki eşyaları satıyorduk ama şimdi rahatız. Eğer bir yardım eli uzatılırsa o eli tutarım” dedi.

Mustafa Soner (17) ve Mehmet Berkan Kozan (19) kardeşlerin anneleri Füsun (56) 2010, babaları Baki (64) ise 2015 yılında hayatını kaybetti. Babaları öldükten sonra Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’ndeki gecekonduda yaşamlarını sürdürmeye çalışan kardeşler, arkadaş çevreleri nedeniyle sigara ve uyuşturucuya başladı. Daha sonra ise 2 kardeşin hayatı bir anda karardı.

2 yıl boyunca hiç ara vermeden uyuşturucu kullanan kardeşler, paraları olmadığı zamanlarda ise evdeki eşyalarını satarak uyuşturucu parası bulmaya çalıştı. Daha sonra 2 kardeş, hayatlarının böyle gitmeyeceğini anlayarak Sarıçam Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığının düzenlemiş olduğu “Sevginin Boşluğunu Maddeyle Doldurmayın” projesine katılıp 5 ay önce uyuşturucuyu bıraktı.

“Şimdi rahatız, neşemiz yerinde”

TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi 3.sınıf öğrencisi Mustafa Kozan, arkadaş çevresini nedeniyle maddeye başladığını belirtti. Evde kimse olmadığı için ağabeyiyle birlikte rahat olduklarını bu nedenle uyuşturucuyu 2 sene boyunca ara vermeden kullandıklarını kaydeden Kozan, “Serbest olduğumuz için çok rahattık, evde kimse yoktu. Kullanıyorduk fakat ‘Sevginin Boşluğunu Maddeyle Doldurmayın’ projesiyle kurtulduk bundan. Arkadaş çevresinden dolayı başladık. Bir kereden bir şey olmaz gelin birlikte içelim dediler. Biz de uyduk onlara başımızda kimse olmadığı için. Kötü bir yola girdik. Şimdi daha rahatız, neşemiz yerinde” dedi.

“Evdeki eşyaları madde için sattık”

Uyuşturucu maddeye para bulmak için evlerindeki eşyaları sattıklarını söyleyen Mustafa Kozan, “Uyuşturucuya elimizde paramız varsa onu veriyorduk, eğer yoksa evdeki eşyaları satıyorduk. Bir şekilde parayı bulmaya çalışıyorduk bulunca da maddeye veriyorduk. En azından şimdi ekmeğe, kendimize veriyoruz” diye konuştu.

Okumak istediğini ve yardım beklediğini söyleyen Kozan, “Bir yardım olsa çok güzel yerlere geleceğimi biliyorum. Bana bir yardım eli uzanırsa o eli tutarım ben. Kaymakamlıktan, valilikten, belediyeden bize yardım edilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Maddeyi bir yol olarak gördük”

Ağabey Mehmet Kozan ise maddeye düşmeden önce hayatlarını neşeyle yaşadıklarını belirterek, “Maddeden önce daha güzel bir hayatımız vardı. Maddeye düştükten sonra hayatımızda bir takım problemler olmaya başladı. Maddeyi bir yol olarak gördük ama öyle değilmiş bunu anladık. Şimdi bıraktık. Normal bir insan hayatını nasıl düzgün bir şekilde sürdürebiliyorsa, biz de o hayatı yaşamayı istiyoruz” şeklinde konuştu.

Mehmet Kozan, çalışıp kardeşini okutmak istediğini belirtip, “İş olursa çalışırım hem ekmeğime bakarım hem kendim okur hem de kardeşimi okuturum. Bize yardım eli uzatan olursa o eli tutar bu hayatımızı yoluna koyarız” ifadelerini kullandı.