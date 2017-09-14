Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 11:53

Uyuşturucu evi cephanelik çıktı

Adana’da bir eve yapılan operasyonda 21 kilo 850 gram esrar, 1 tabanca, 2 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ele geçirildi.

Uyuşturucu evi cephanelik çıktı

14 Eylül 2017 11:53

Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.


Olay, Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Barbaros Mahallesi’nde bir evden uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarını aldı. Uzun namlulu silahlarla eve baskın yapan polis ekipleri havaya ateş ederek eve yaklaştı. Evin kapısını koç başı ile kırıp içeri giren ekipler evde yaptığı aramada 21 kilo 850 gram esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız glock marka tabanca ve 2 Kalaşnikof tüfek, 4 şarjör bin 500 Kalaşnikof mermisi ele geçirdi.


Polis, şüpheliler Nuri A. (41), Hüseyin T. (32), Ömer T. (33), Osman S. (29), Muhammet O. (28) ve Faruk T.’yi (21) gözaltına aldı.


Zanlılar adliyeye sevk edilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç