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Uyuşturucu hapa turşulu kamuflaj

Adana’da bir evde anne ve kızının uyuşturucu hap sattığı ihbarı üzerine eve baskın yapan polis, hapları köpeklerin koku almaması için sakladıkları turşu bidonlarının arasında buldu.

Adana'da bir evde anne ve kızının uyuşturucu hap sattığı ihbarı üzerine eve baskın yapan polis, hapları köpeklerin koku almaması için sakladıkları turşu bidonlarının arasında buldu.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde İ.B. (43) isimli anne ile H.B. (24) isimli kızının uyuşturucu hap sattığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis, merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki anne ile kızının yaşadığı eve operasyon düzenledi. Polis hassas burunlu "Oscar" isimli narkotik köpeği ile evde arama yaptı. Aramada polis dolapta turşu bidonların arasına gizlenmiş halde 131 pakette 5 kilo 5 gram uyuşturucu hap ele geçirdi. Anne ve kızının polis baskınında hassas burunlu köpeklerin koku almasını engellemek için hapları turşu bidonlarının yanına koydukları öğrenildi. Zanlılar sorgularında suçlamaları kabul etmeyip evlerindeki dolapta çıkan haplardan haberleri olmadığını düşmanlarının olduğunu onların koymuş olabileceğini söyledikleri öğrenildi. Zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.


Zanlı anne ev hapsi, kızı ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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