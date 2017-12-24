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24 Aralık 2017 09:45

Uyuşturucu operasyonundan cephanelik çıktı

Adana’da bir iş yerine yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 1 otomatik tabanca, çok sayıda mermi ile 208 gram ’skunk’ adlı uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonundan cephanelik çıktı

24 Aralık 2017 09:45

Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi’nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine D.K. (59) ve A.B.’nin (52) iş yerine operasyon düzenleyerek, narkotik köpeğiyle arama yaptı. Hassas burunlu köpek bazı noktalara tepki verince, yapılan kontrolde 208 gram genetiği değiştirilmiş esrar olan ’skunk’ ele geçirdi. Polis iş yerinde daha fazla uyuşturucu olabileceğini düşünerek aramasına devam ettiği sırada sandıklar içinde 2 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 1 otomatik tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ve şarjör ele geçirdi.


Gözaltına alınan D.K. ve A.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.




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