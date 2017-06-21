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21 Haziran 2017 10:06

Uyuşturucu taciri hükümlü polisten kaçamadı

Adana’da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası alan şahıs yakalandı.

Uyuşturucu taciri hükümlü polisten kaçamadı

21 Haziran 2017 10:06


Edinilen bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Hacı A.’nn Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi 18030 Sokakta bir evde saklandığını tespit etti. Adrese giden polis ekipleri evin etrafını sardı. Kendilerini tanıtıp kapının açılmasını isteyen polis, ev sahibi kapıyı bir süre açmaması üzerine hükümlünün kaçabileceğini düşünerek kaçma ihtimalinin olduğu bütün noktalarda önlem aldı. Bir süre sonra evin damından kaçmaya çalışan hükümlü, polisin dikkatiyle diğer damda yakalandı. Hükümlü Hacı A. Hürriyet Polis Merkezine teslim edildi.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine götürüldü.




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