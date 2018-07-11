Uyuşturucu taciri içki aleminde yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kabasakal Mahallesi ile Esentepe Mahallesi arasında 5 şahsın uyuşturucu kullandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan baskında şahısların alkol kullandığı görüldü. Şüphelilerin bulunduğu yerde yapılan aramada poşet içinde 286 adet uyuşturucu hap, 450 gram esrar ele geçirildi. Polis şahısları ve uyuşturucuları polis merkezine götürdü. Şüpheliler önce poşetin kendilerine ait olmadığını söyledi ancak polis yaptığı parmak izi çalışmasında poşette, gözaltına alınan şahıslardan Erdoğan T.’nin parmak izine rastladı. Bunun üzerine Erdoğan T. polise poşetin ve uyuşturucuların kendisine ait olduğunu söyledi. Erdoğan T.’nin üzerinde yapılan aramada ise 2 adet 1 dolar ve 3 bin 460 lira ele geçirildi. Zanlılar, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.