Uyuşturucu taciri karı kocaya 8 yıl 4 ay hapis cezası

Adana’da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen ve 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan karı koca yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ticaretinden 8 yıl 4 ay hapis cezası alan Abdo B. (34) ile eşi Filiz B.’nin (29) Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde olduğunu belirledi. Polis, kısa sürede adrese giderek evin etrafını çevirdi. Bir süre sonra eve giren polis karı kocayı yakaladı. Uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla 4’er yıl 2’şer ay hapis cezası alan çift, işlemlerinin yapılması için emniyete getirildi. Burada yapılan işlemlerinin ardından sevk edilen zanlılar, adli mercilerce tutuklandı.