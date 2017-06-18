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18 Haziran 2017 10:21

Uyuşturucu tacirlerinden beddua: "Biz de dahil Allah bu işi yapanların belasını versin"

Adana’da bir evin damındaki saksılarda ve bahçede ekili 115 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerinden beddua:

18 Haziran 2017 10:21

Gözaltına alınan iki zanlı, "Biz de dahil Allah bu işi yapanların belasını versin. Bir hata sonucu bu işe düştük" dedi.


Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi 9003. Sokak’taki Musa T. ve Birol E.’nin evlerinde arama yaptı. Ekipler, damdaki saksılarda ve bahçede ekili toplam 115 kök Hint keneviri bitkisi, 210 gram kurutulmuş esrar ve 90 gram Hint keneviri tohumu ele geçirdi.


Olayla ilgili Musa T. ve Birol E. gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar pişman olduklarını belirterek, "Bizde dahil Allah bu işi yapanların belasını versin. Aslında yurt dışında bazı yerlerde bu iş yasal. Bir hata sonucu bu işe düştük" ifadelerini kullandı.


Ele geçirilen Hint kenevirleri polisler tarafından saksılarından sökülüp Hürriyet Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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