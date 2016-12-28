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28 Aralık 2016 09:18

Uyuşturucu tacirlerine şok baskın

Uyuşturucu tacirlerine şok baskın

28 Aralık 2016 09:18

Adana polisi, ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ’torbacı’ diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şahısların Hürriyet ve Çamlıbel Mahallesi’nde satış yaptığı ihbarını aldı. Polis, ihbar üzerine harekete geçerek mahallelere şok baskınlar düzenledi. Polisi gören torbacılar, malları atıp kaçmaya başladı. Polis ise zanlıları yakalamak için havaya ateş açarak kovaladıktan kısa süre sonra yakaladı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Polisin mahallede yaptığı aramada briketlerin arasından bile uyuşturucu çıktı. Polisin iki mahallede yaptığı operasyonda Ferdi Y. (26), O.A. (16), O.Ö. (16), F.K. (16), Uğur Can E. (18), Anıl Alişan Y. (24), Mustafa T. (27) ve Emrah O. (21) gözaltına alındı. Şahısların üzerinde, evlerinde ve sokakta yapılan aramalarda ise 512 paket esrar, 504 cinsel içerikli hap ele geçirildi. Ferdi Y. ve F.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, diğer zanlılar tutuklandı.



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