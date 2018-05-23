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23 Mayıs 2018 09:02

Uyuşturucuyu sobada yakarken yakalandılar

Adana’da polis bir eve yaptığı baskında zanlıları sobada uyuşturucu yakarken suç üstü yakaladı.

Uyuşturucuyu sobada yakarken yakalandılar

23 Mayıs 2018 09:02


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi’nde Y.Ö’nün (35) evinde uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine adrese baskın yaptı. Polisin geldiğini gören zanlılar kapıyı bir süre açmadı. Daha sonra kapı açılınca yaklaşık 36 derece hava sıcaklığının olduğu Adana’da polis sobanın yandığını fark etti. Polis sobayı açtığında zanlıların genetiği değiştirilmiş esrar olan skunk ile esrarı polis gelince sobaya atıp yaktıklarını belirledi. Polis soba içindeki ateşi söndürüp uyuşturucuları çıkardı. Polis yaptığı çalışmada yakılmak istenen 320 gram esrar, 38 gram skunk, 3 uyuşturucu hap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.


Polis olaydan sonra ev sahibi Y.Ö. ile birlikte Z.R.(53), S.B. (32), E.T. (17) ve S.B.’yi (33) gözaltına aldı. Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Y.Ö. tutuklandı.




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