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Üzerine yıldırım düşen 81 keçi telef oldu

Adana’nın Kozan ilçesinde ağaç altında otlarken üzerine yıldırım düşen 81 keçi telef oldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde ağaç altında otlarken üzerine yıldırım düşen 81 keçi telef oldu.


Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Karanebili Mahallesi'nde meydana geldi. Çobanlıkla geçimini sağlayan Durmuş Ali Acar'ın otlattığı 140 keçinin olduğu bölgeye yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesi ile 81 keçi telef oldu.


Olay yerine giden Jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de inceleme yaptı.


Yıldırım düşmesi sonrası telef olan 81 küçükbaş hayvan iş makinesi ile kazılan hendeklere gömüldü.

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