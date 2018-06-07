Uzmanlar uyarıyor: "Sünneti ciddiye alın"

Ali Elbek, halk arasında basit bir işlem olarak görülse de gerekli şartlar yerine getirilmeden yapılan sünnet işleminde yaşanacak olası sorunların ileride çocuğun tüm yaşamını etkileyerek önemli problemlere yol açabileceğini söyledi.

Çok eski dönemlerden bu yana dini veya kültürel gerekçelerle uygulanan sünnet işlemi, erkeklerde cinsel organın başını örten ve koruyan üst derinin bir kısmının veya tamamının kesilip atılması işlemi olarak tanımlanıyor. Erkek çocuklarının erişkinliğe attığı ilk adım olarak da nitelendirilen sünnet, tıbben bir zorunluluğu bulunmasa da özellikle idrar yolları enfeksiyonları ve cinsel yolla geçen hastalıkların bulaşma ihtimalini azaltan cerrahi bir işlem olarak biliniyor.

Genel hijyen açısından birçok faydası olan sünnetin, deneyimli cerrahlar tarafından uygun koşullarda ve doğru yöntemlerle yapılması gerektiğini anlatan Dr. Ali Elbek, halk arasında basit bir işlem olarak görülse de gerekli şartlar yerine getirilmeden yapılan sünnet işleminde yaşanacak olası sorunların ileride çocuğun tüm yaşamını etkileyerek önemli problemlere yol açabileceğini söyledi.

Sünnetin uygun koşullarda ve deneyimli cerrahlar tarafından yapılmaması durumunda peniste kalıcı hasarlar hatta hayati tehlike bile oluşabileceğini belirten Dr. Elbek, "İşlem sırasında oluşabilecek bir hatanın olası etkileri ilerde telafisi zor sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, sünnet öncesinde çocuğun muayene edilerek kontrolden geçirilmesi, doğumsal bir anomali riskinin olup olmadığına bakılması gerekir. Tüm şartlar cerrahi işlemi gerçekleştirmek için uygun ise sünnet, enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak amacıyla, temel cerrahi prensiple uygun olarak steril ameliyathane ortamında gerçekleştirilmelidir" dedi.

"Bebeklerde lokal anestezi uygulanıyor"

İlk 6 ayda bebekler kısmen hareketsiz olduğundan sünnet işleminin lokal anestezi ile yapılabileceğini söyleyen Dr. Elbek, "Sünnet her yaşta uygulanabilecek bir işlem olmakla birlikte, oluşabilecek psikolojik travmaların ve enfeksiyon riskinin en aza indirilmesi açısından doğumdan sonraki ilk 2 yıl içerisinde yapılması daha uygun olacaktır. Özellikle 2-6 yaş arası, çocuklarda cinsel kimlik kazanım dönemi olarak kabul edildiğinden çocuk gelişim uzmanları psikolojik olarak sorun yaşanmaması için sünnetin 2 yaşından önce veya 6 yaşından sonra yapılmasını önermekteler. Bununla beraber, 2-6 yaş arası ve üzerinde ise sünnet genel anestezi altında yapılabilmektedir" dedi.

Dr. Elbek, sünnet için ideal bir mevsim bulunmamakla beraber işlemin yaz mevsiminde yaptırılmasının yaranın açık tutularak iyileşmeyi hızlandırabileceğini kaydetti.

Yapılan araştırmaların sünnet olanlarda idrar yolu enfeksiyonları görülme oranının yarı yarıya azaldığına işaret ettiğini vurgulayan Dr. Elbek, sünnet olmuş yetişkinlerde penis kanserine yakalanma riskinin de sünnetsiz hastalara göre önemli oranda düştüğünü belirtti. Dr. Elbek, sünnet olmuş yetişkinlerin eşlerinde görülen rahim ağzı kanseri vakalarının yine önemli ölçüde düşük olduğunu da sözlerine ekledi.