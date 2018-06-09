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09 Haziran 2018 10:19

Uzunkaya: “Bu yıl, teşviklerde Cumhuriyet tarihinin en zengin yılı”

Milli İstihdam Seferberliği Tanıtım Toplantısına katılmak için kente gelen İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, bu yılın Cumhuriyet tarihinin en zengin teşviklerinin hayata geçirildiği sene olarak tarihe geçeceğini açıkladı.

Uzunkaya: “Bu yıl, teşviklerde Cumhuriyet tarihinin en zengin yılı”

09 Haziran 2018 10:19


Adana’da Milli İstihdam Seferberliği Tanıtım Toplantısı ekonominin önemli isimlerini buluşturdu. Toplantıdan önce Milli İstihdam Seferberliği hakkında bilgiler veren İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, tüm ülkelerin işsizlikle mücadele ve istihdamı arttırabilmek için yeni uygulamaları ve yaklaşımları ortaya koyduklarını söyledi.


Türkiye’de bu yıl 1 buçuk milyonluk bir istihdam hedefleri olduğunu belirten Uzunkaya, “Bir kısım çevreler böyle bir rakamı gerçekleştirmenin oldukça imkansız olduğunu ifade ettiler. Ama tüm imkansızlıkları başaran milletimizle, istihdam seferberliği kapsamında 1 buçuk milyonluk istihdamı gerçekleştirdik” diye konuştu.


Uzunkaya, işverenlere verilen prim ve vergi desteklerinden bahsederek, “Geçen yılki seferberlikte işverenlerimiz, asgari ücret üzerinden prim destekleri vermek üzere personel başına 773 lira prim destek ve istihdam teşviki alıyordu. Bu yıl 883 liradan 2183 liraya kadar varan prim destek teşviki ve istihdam teşvikimiz var” dedi.



İmalat sanayi teşvikleri öne çıktı


İmalat sanayinin ön plana çıkması ve bu alana insanların yönelmesi açısından teşviklerin bu dönemde ön plana çıktığını vurgulayan Uzunkaya, “1 ve 3 eleman çalıştıran küçük esnafımızın ustalık belgesine sahip çalıştırdığı ve yeni alacağı elamanlarla ilgili olarak “Bir Senden Bir Benden” isimli projeyle bir aylık tüm masrafları, ücretleri, vergileri neyse İŞKUR olarak bizim karşıladığımız bir teşvik uygulamasını bu dönemde devreye almış olduk” diye konuştu.



Kadınlara pozitif ayrımcılık


Kadınların iş gücü piyasasında daha etkin rol alabilmesi, bu teşviklerden daha fazla faydalanabilmesi açısından da teşviklerin sürdüğünü ifade eden Uzunkaya, “Kadınlarımızın işbaşı eğitimi, meslek edindirme kursları gibi nitelik kazandırmaya yönelik bu kurslara katıldığında 400 liralık bir kreş yardımı söz konusu. Engelliler, gençler ve kadınlar için 1 yıl olan teşvik süresini 1 buçuk yıl olarak gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.


İş gücü piyasasına eleman temin etmenin ve yetiştirmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Uzunkaya, “Bu teşviklerimizde özellikle geleceğin meslekleri sanayi 4.0’a yönelik olarak bulut bilişim, siber güvenlik, kodlama gibi alanlarda eğitim katılımını daha cazip hale getirmek için de günlük 75 lira katılımcı ücreti söz konusu” dedi.


İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, bu yılın Cumhuriyet tarihinde en zengin teşviklerinin hayata geçtiği bir yıl olarak tarihte yerini alacağını söyledi.




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