İş gücümüz, iş gücüne katılım oranlarımız, istihdamımız artıyor ve neticede hep birlikte başarmaya devam edeceğiz” dedi.

Adana’da tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin, istihdama yönelik devlet destekleri hakkında bilgilendirilmeleri amacıyla Adana Ticaret Odası (ATO) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğinde ‘İstihdama Yönelik Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi.

Adana Ticaret Odası Sosyal Hizmetler ve Eğitim Vakfı’nda düzenlenen toplantıda açılış konuşmasını yapan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Adana’nın tekstil sektöründe güçlü ve Türkiye’de tekstilin merkezi olduğunu belirterek, “Adana’da pamuğun yoğun olarak üretilmesi tekstil sektörünü ve bağlı sektörleri hızla büyütmüştür. 60 milyar dolar olan sektör cirosunun, 27 milyar dolarlık ihracat ve ortaya çıkardığı 1 milyon kişilik istihdamı ile tekstil sektörü ülkemizin en önemli sektörlerinden biridir” diye konuştu.

Adana’da yıl sonunda önceki seneye göre tekstil ihracatında rekor beklediklerini ifade eden Menevşe, “2017 yılında 120 milyon dolar olarak gerçekleştirdiğimiz ihracatımız, 2018 yılının ilk 7 ayında 85 milyon dolara ulaşmıştır” dedi.

Ülke olarak temel hedeflerden birinin de istihdam sorununu çözmek olduğunu dile getiren Menevşe, “Tekstil sektörünün potansiyelini düşündüğümüzde istihdam konusunda çok daha fazlasını başarabiliriz. Hükümetimiz gerekli yatırımların yapılabilmesi ve istihdamın arttırılabilmesi için çok çeşitli teşvik ve destekler sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“Dolardaki yükseliş aldığımız ve alacağımız mesafeyi durdurmayacak”

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ise Türkiye’nin iş dünyasını altüst etmeye yönelik girişimlerin üstesinden geleceklerini vurgulayarak, “Dün de bugün de iş gücü piyasamızda problemlerimiz var. Dolardaki bu yükseliş, aldığımız ve alacağımız mesafeyi durduramayacaktır. İş gücümüz, iş gücüne katılım oranlarımız, istihdamımız artıyor ve neticede hep birlikte başarmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye’nin 24 ay aradan sonra ilk defa işsizlik oranlarında yüzde 10’un altına düştüğünün altını çizen Uzunkaya, “Geçtiğimiz sene Adana olarak 18 bin istihdam gerçekleştirdik. Bu sene ise daha fazla istihdam gerçekleştirerek, 19 bin 500 istihdam sağladık. İnanıyorum ki Adana, daha fazla istihdam gerçekleştirecektir” dedi.

İŞKUR olarak gerçekleştirdikleri program ve projelere de değinen Uzunkaya, bu programların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstihdam Seferberliği’ni ilan etmesiyle birlikte Türkiye’de istihdama büyük bir ivme kazandırdığını sözlerine ekledi.

Uzunkaya, bir tarafta iş bulamadığından yakınanların olduğunu, diğer tarafta da işverenlerin aradığı nitelikte eleman bulamamanın sıkıntısını yaşadığını belirterek, “Bu ihtiyaçları gidermek için de İŞKUR olarak ‘İş Başı Eğitim Programı’ ve ‘Meslek Edindirme Kursları’ ile yeni bir sistemi bu dönemde hayata geçirmiş olduk. Bu kurslarımıza katılanların istihdamda kalma sürelerine baktığımızda ise 3 yıllık periyotta yüzde 80’in üzerinde bir başarının olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Tekstilciler Sitesi Adana’nın istihdamına katkı sağlayacak

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise Türkiye’ye ekonomik müdahale yaparak hizaya getirmeye çalışanların olduğunu, ancak başarısız olacaklarını kaydederek, devletin ve hükümetin alacağı tedbirlerle, iş dünyasının göstereceği duyarlılıkla ve milletin ferasetiyle bu oyunun bozulacağını söyledi.

Tekstil sektörünün yoğun emek gerektirdiğini ve istihdamda Adana’nın çok iyi yerlere gelecek potansiyelinin olduğunu belirten Vali Demirtaş, “Ülkemiz genelinde 17 bini aşkın ihracatçısı, sağladığı 2 milyonu aşkın istihdamı, yıllık 25 milyar doları geçen ihracatı ile tekstil ve hazır giyim sektörünün çalışmalarının büyük bir önem teşkil ettiği kanaatindeyim” diye konuştu.

Sarıçam ilçesi Dağcı Mahallesi’nde 600 dönüm arazi üzerine kurulacak Tekstilciler Sitesi’nin durumuna da değinen Vali Demirtaş, “Bin 500 kişinin istihdam edileceği, 120’den fazla işletmenin yer alacağı, modern ve çağdaş bir site olacak olan Tekstilciler Sitesi’nin yer seçimi yapılarak, imar plan çalışmaları tamamlanmıştır. Tekstilciler Sitesi ile Adana’nın tekstilde sağladığı katmadeğere de büyük katkı sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İŞKUR Aktif İşgücü Hizmetleri Daire Başkanı Volkan Öz, İŞKUR Desteklerinin Tanıtımı konulu bir sunum gerçekleştirerek, tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmecileri bilgilendirdi.

Daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Adana İl Müdürü Bilal Canbolat, SGK Desteklerinin Tanıtımı’nı anlattığı bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altunsu, Adana Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ahmet Karaveli, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, kurum ve il müdürlükleri yetkilileri ile tekstil sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda işletmeci katıldı.