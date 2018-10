Vahşetin detayları kan dondurdu

Adana'da anneleri tarafından başları kesilerek öldürülen 1'i kız 3 çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Annenin çocuklarının kafasını kesip vücutlarının yanına dizdiği ortaya çıktı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Yakapınar Geçitli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cabbar C. sabah 3 çocuğunu ve eşini evde bırakıp tarlaya çalışmaya gitti. Saat 10.00 sıralarında eve dönen Cabbar C., kapı kilitli olduğundan bir katlı evine giremedi. Bunun üzerine eşi Selma C.'ye seslendi ancak kimse ses vermedi. Telefonla da eşini aramasına rağmen ulaşamayan

Cabbar C.'nin akrabaları olay yerine geldi. Mutfağın demir şebekesini söküp pencereyi kırarak içeriye giren Cabbar C., mutfağın kapısının da kilitli olduğunu görünce bu kez de kapıyı kırarak koridora çıktı. Cabbar C. ve akrabaları koridorda 6 yaşındaki Mahmut, 9 yaşındaki Semanur ve 11 yaşındaki Mehmet Emin C.'nin başlarını kesik ve yanlarına dizilmiş halde buldu. Cabbar C., eşi Selma C.'yi ise bilekleri kesik halde yerde yattığını gördü. Yakınları hemen sağlık ekiplerine haber verirken, Cabbar C.'yi de güçlükle dışarı çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşadığı belirlenen Selma C.'yi hemen ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Kadın hayati tehlikesi olduğu için yoğun bakıma alındı. Jandarma ekipleri de olay yerine gelerek inceleme başlattı. Yapılan incelemede kadının evin bütün kapılarını kilitleyerek çocukları koridora getirdiği, burada sırasıyla kafalarını kesip gövdelerinden ayırdıktan sonra yanlarına dizdiği, daha sonra da kendi bileklerini kestiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler otopsi için Adli Kıp Kurumuna kaldırılırken, annenin bunu neden yaptığı araştırılıyor.