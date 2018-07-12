Vali Demirtaş: “15 Temmuz’da tarihimize yeni bir zaferi nakşettik”

15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü kapsamında Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda anma programı düzenlendi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Osman Ateş’in günün anlam ve önemine dair konuşması ile başladı.

Çukurova 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Avni Gül’ün 15 Temmuz gecesi Adana’da yaşananları anlattığı sunum ile devam eden programda, Adanalı şehitlerin özgeçmişleri okundu.

Daha sonra günün anlam ve önemine dair konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 15 Temmuz’un, küresel aktörlerin kirli planlarının bozulduğu, kırılma noktalarından biri olduğunu belirterek, “15 Temmuz, milletimizin tarihine, vatanına, bayrağına, devletine, özgürlüklerine ve kazanımlarına sahip çıkmak adına kıyama duruşudur. Arap baharı ile başlayan yeni dünya düzeni oyununun, kirli ve en ağır perdesinin sahnelendiği tarihtir. Bu kirli oyunun taşeronu ise, ihanet şebekesi FETÖ’dür. Devletimizin kılcal damarlarına kadar sinsi bir biçimde sızmış, yıllarca kendisini kamufle etmeyi başarmış bu hain yapılanma, 15 Temmuz gecesi, amacını ifşa ederek asrın ihanetine imza atmıştır” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz’da, Türkiye’nin gelişmesini istemeyen güçlerin desteğini alan FETÖ ihanet çetesinin, 40 yıllık planının bir gece bozulduğunu, tarihe yeni bir zafer nakşedildiğini belirten Vali Demirtaş, “Allah’ın izni, milletimizin cesaret ve feraseti ile büyük bir badireyi geride bıraktık. Bundan sonra böyle bir tecrübe yaşamamak adına 15 Temmuz’un bize verdiği dersleri doğru bir şekilde okumalıyız. Her 15 Temmuz anması bizi şehitlerimizi yad etmenin, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize minnettarlığımızı sunmanın yanında, bu konuda ne kadar mesafe kat ettiğimizin muhasebesini yapmaya da yöneltmelidir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri Emir Hakan Oktay ve Sahra Çanakçı, ‘Şarkımız Bizim’ ve ‘Davet’ isimli şiirleri okudu. 15 Temmuz zaferi ile ilgili slaytın gösterimiyle devam eden program, çeşitli kompozisyon ve şiirlerin okunmasıyla son buldu.

Programa Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, Adana İl Kültür Turizm Müdürü Sabri Tari, kent protokolü, askeri erkan, Adanalı şehitlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.