Sosyal devlet olmanın gereği olarak, 2016 yılında Adana genelinde, Aile ve Sosyal politikalar İl Müdürlüğü ile il ve ilçelerdeki Sosyal Yardım Vakıflarınca çeşitli adlar altında ihtiyaç sahiplerine toplam 438 milyon 281 bin 877 TL tutarında yardım yapıldığını açıklayan Vali Demirtaş, sosyal yardımların 2017 yılında da kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti ve ekledi; “ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın daima yanlarında olacağız.”



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden ailelere, 187 milyon 47 bin 55 TL’lik yardım

2016 yılı itibariyle gerçekleştirilen sosyal yardımları rakamsal verilerle ifade eden Vali Mahmut Demirtaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nce 16 bin 388 aileye 162 milyon 934 bin 321 TL tutarında engelli evde bakım ödemesi, bin 270 aileye 7 milyon 198 bin 79 TL tutarında sosyal ekonomik destek yardımı, 29 bin 852 aileye 13 milyon 106 bin 904 TL tutarında doğum yardımı, ücretsiz seyahat kapsamında belediyelere 3 milyon 807 bin 750 TL olmak üzere toplam 187 milyon 47 bin 55 TL tutarında ödeme yapıldığını açıkladı.



İl ve ilçelerdeki vakıflarca 337 bin 641 kişiye yapılan yardım tutarı; 251 milyon 234 bin 822 TL

Aile ve Sosyal hizmetler İl Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen 187 milyon 47 bin 55 TL tutarındaki yardımların yanı sıra il ve ilçelerde faaliyet gösteren sosyal yardımlaşma vakıflarınca, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik olarak 337 bin 641 kişiye yapılan ayni ve nakdi yardım tutarlarının 251 milyon 234 bin 822 TL’ye ulaştığını, yardım miktarının toplamda 438 milyon 281 bin 877 TL olduğunu kaydeden Vali Mahmut Demirtaş, “Devletimizin katkıları, hükümetimizin teşvik destekleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarının dertlerine bir nebze de olsa çözüm bulmak, onların sıkıntılarını gidermek, sorunlarını hafifletmek ön önemli önceliklerimiz arasında. İlimizde ayni ve nakdi yardım yaptığımız ailelerin mutluluğu, bizlerin de en büyük sevinç ve mutluluk kaynağımızı oluşturuyor. İhtiyaç sahipleri vatandaşlarımızın daima yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



Sosyal devlet anlayışının gerekleri kararlılık ve titizlikle yerine getiriliyor

İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılması, engelli ve dezavantajlı kesimlerin topluma kazandırılması, bireysel ve toplumsal gelişimin sağlanmasında sosyal destek hizmetlerinin önemine vurgu yapan Vali Demirtaş, 2016 yılı sosyal hizmetler bilançosuna bakıldığında, sosyal devlet olmanın gereklerinin layıkıyla yerine getirildiğinin açıkça görüldüğünü ve bu durumun memnuniyet verici olduğunu belirtti. Vali Mahmut Demirtaş açıklamasında“ İlimizde çeşitli adlar altında gerçekleştirilen ayni ve nakdi ödemelerin yanı sıra gerçekleştirilen çeşitli sosyal destek uygulamaları, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sorunlarının çözümlenmesine önemli katkılar sunuyor. İlimizde, 2016 yılında gerçekleştirilen sosyal destek hizmetleri ve yardımlarını, 2017 yılında da kararlılıkla sürdüreceğiz. Devletimize, hükümetimize, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız ile hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.