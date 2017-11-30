Vali Demirtaş: "Adana marka kent olmayı hak ediyor"

Vali Demirta, Adana’nın Pozantı ilçesini ziyaret etti.

İlk olarak Pozantı Kaymakamlığı’na geçen Vali Mahmut Demirtaş, Kaymakam Taner Tengir’den ilçenin genel durumu ve kamu hizmetlerinin iş ve işlevleri hakkında bilgi aldı.

Pozantı Belediye Başkanı Sami Baysal ve kamu kuruluşu temsilcilerinin de hazır bulunduğu Kaymakamlık ziyaretinin ardından, ilçe mahalle muhtarları ile bir araya gelen Vali Demirtaş, muhtarların taleplerini dinledi.

Vali Demirtaş, burada yaptığı açıklamada, muhtarlar ile bir araya geldiklerini dile getirerek, “Bugün bir araya gelerek kucaklaştığımız muhtarlarımızın talep ve beklentilerini, gereği yapılmak üzere not aldık” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasının açılışını yaparak, ilçedeki öğrenci yurdu inşaatında da incelemede bulunan Vali Demirtaş, daha sonra Pozantı Kaymakamlığı ile Pozantı Belediyesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği ‘Sosyal Market’tin açılışını gerçekleştirdi.

Ardından Pozantı Belemedik Yaylası’na geçen Vali Demirtaş “Doğal güzellikleriyle kentimizin önemli bir yayla ilçesi olan Pozantı’da çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunduk” dedi.

Bir doğa harikası olan Belemedik’e bir kez daha hayran kaldıklarını vurgulayan Vali Demirtaş, “Adana ilimiz, sahip olduğu her açıdan zengin potansiyel ile marka kent olmayı hak ediyor. Bu yöndeki çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Pozantı Kaymakamı Taner Tengir ve Pozantı Belediye Başkanı Sami Baysal’a ilçede gerçekleştirdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eden Vali Demirtaş, daha sonra ilçeden ayrıldı.