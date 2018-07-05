Vali Demirtaş: "Adana’da derslik sayısını arttırıyoruz"

Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy’un da bulunduğu incelemelerde yetkililerinden bilgi alan Vali Mahmut Demirtaş, burada bulunan vatandaşlar ile bir süre sohbet etti.

Vali Demirtaş yaptığı açıklamada, “Her alanda olduğu gibi, eğitim alanında da kentimizi üst seviyelere çıkarma konusundaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Adana’daki derslik açığının giderilmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Vali Demirtaş, “Derslik sayılarını arttırarak, yeni başlayacak eğitim öğretim yılında sevgili çocuklarımıza daha modern okullar hazırlıyoruz” diye konuştu.