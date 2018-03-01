Vali Yardımcısı Murat Süzen, Ceyhan Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy ve ilgili diğer yetkililerin katıldığı toplantıda kısa bir değerlendirme yapan Vali Demirtaş, "Dünyanın enerji koridoru olma özelliği taşıyan Ceyhan ilçemizde, yapılması muhtemel rafineri ve petro-kimya tesisleri ile bölgemiz ve ülkemiz istihdam ve ihracatına çok büyük katkılar sağlanacak ve bu sayede Adana’mız Doğu Akdeniz coğrafyasının enerji üssü olacak’’ dedi.

Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nin faaliyete geçirilmesi için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini kaydeden Vali Demirtaş, bu projeye destek verenlere teşekkür etti.

Toplantı, projeyle ilgili gerçekleştirilmesi gereken çalışmaların ele alınması ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.