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01 Mart 2018 09:45

Vali Demirtaş: "Adana’mız Doğu Akdeniz coğrafyasının enerji üssü olacak"

Adana’nın gelecekteki en önemli projesi olarak ön plana çıkacak olan Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Projesi’nde gelinen aşamayı değerlendirmek üzere Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında toplantı düzenlendi.

Vali Demirtaş:

01 Mart 2018 09:45


Vali Yardımcısı Murat Süzen, Ceyhan Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy ve ilgili diğer yetkililerin katıldığı toplantıda kısa bir değerlendirme yapan Vali Demirtaş, "Dünyanın enerji koridoru olma özelliği taşıyan Ceyhan ilçemizde, yapılması muhtemel rafineri ve petro-kimya tesisleri ile bölgemiz ve ülkemiz istihdam ve ihracatına çok büyük katkılar sağlanacak ve bu sayede Adana’mız Doğu Akdeniz coğrafyasının enerji üssü olacak’’ dedi.


Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nin faaliyete geçirilmesi için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini kaydeden Vali Demirtaş, bu projeye destek verenlere teşekkür etti.


Toplantı, projeyle ilgili gerçekleştirilmesi gereken çalışmaların ele alınması ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.




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