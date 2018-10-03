Vali Demirtaş: "Adana'nın ilçeleriyle birlikte kalkınması amacındayız"

Vali Demirtaş, Tufanbeyli ilçesindeki temaslarının ardından Saimbeyli ilçesinde çeşitli incelemelerde bulundu.

İlk olarak Saimbeyli Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Vali Demirtaş, Kaymakam Cem Gümrükçü'den Saimbeyli'nin genel durumu ile gerçekleştirilen kamu hizmetleri hakkında brifing aldı.

Ziyareti sırasında, verdiği bilgiler ve gerçekleştirilen kamu hizmetlerinden dolayı Kaymakamı Gümrükçü'ye teşekkür eden Vali Demirtaş, tüm kaymakamlık çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.

Vali Demirtaş, kaymakamlık ziyaretinin ardından ilçede görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Toplantıda yaptığı konuşmada, amaçlarının kentin ilçeleriyle birlikte kalkınması ve eğitimden sağlığa kadar geniş bir yelpazede tespit edilen sıkıntıların giderilmesi olduğunu kaydeden Vali Demirtaş, devletin de destekleriyle, Adana'nın tüm ilçelerinin kamu yatırımlarıyla buluşmasına, sahip olunan potansiyelin değerlendirilmesine, vatandaşların daha rahat, huzurlu ve refah içinde yaşamalarına büyük önem verdiklerini ifade etti.

Esnafla buluştu, taleplerini dinledi

Vali Mahmut Demirtaş, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla buluşmasının ardından Saimbeyli esnafını işyerlerinde ziyaret etti. Esnafın hal ve hatırlarını sorarak, ‘bereketli kazançlar' temennisinde bulunan Vali Demirtaş, esnafla sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Vali Demirtaş, muhtar, vatandaş ve esnafla daima diyalog halinde olmaya gösterdikleri özeni kararlılıkla sürdüreceklerini sözlerine ekledi.