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Vali Demirtaş: “Adana'nın zengin tarımsal potansiyelini en iyi şekilde değerlendireceğiz”

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentin zengin tarımsal potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek yolundaki çalışmaları önemsediklerini ve bu yöndeki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.


Karataş ilçesi'ne bağlı Bebeli Mahallesi'nde kurulması planlanan ve ilk aşamada yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen "Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi" toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.


Valilik makamında vali yardımcısı Murat Süzen, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı toplantıda, belirlenen alandaki nazım imar planları ile parselasyon çalışmaları değerlendirildi.


Vali Mahmut Demirtaş, toplantı sonunda Adana'nın zengin tarımsal potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek yolundaki çalışmaları önemsediklerini ve bu yöndeki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.


Vali Demirtaş Başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin en kısa sürede faaliyete geçmesi için yapılması gereken çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulunulmasıyla son buldu.

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