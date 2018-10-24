Vali Demirtaş: Adana'yı cazibe merkezi yapmak için çaba gösteriyoruz"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana'yı her alanda olduğu gibi ekonomi konusunda da geleceğin cazibe merkezi yapmak için gayret gösteren tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Vali Mahmut Demirtaş, Adana Doğu Sanayi Sitesini ziyaret ederek sitede faaliyet gösteren işletme sahipleri ile bir araya geldi.

Ziyareti sırasında Adana Doğu Sanayi Sitesi Başkanı Kazım Çetin ve yönetim kurulu üyelerinden site hakkında bilgiler alan Vali Demirtaş, daha sonra sitede faaliyet gösteren işletmeleri dolaşarak işletme sahiplerinin elektrik, yol, altyapı gibi konulardaki taleplerini dinledi.

Türkiye'nin ekonomik alanda hedeflediği amaca ulaşmasına katkı sağlayabilmek için tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde olduklarını kaydeden Vali Demirtaş, büyük küçük demeden kent ekonomisine alın terleriyle katkılar sunan tüm sektör temsilcilerinin yanında olduklarını dile getirdi. Vali Demirtaş, "İlimizi her alanda olduğu gibi ekonomi konusunda da geleceğin cazibe merkezi yapmak için bizlerle beraber gayret gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.