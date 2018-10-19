Vali Demirtaş: "Adana'yı geleceğin parlayan yıldızı yapacağız"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, sanayi bölgesi projelerinin tamamlanmasıyla Adana'nın yatırımcılar için cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

Vali Demirtaş, Yüreğir ilçesindeki Keresteciler Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek sitede faaliyet gösteren sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Kereste üreticilerinin kendisine ilettiği ulaşım, temizlik ve güvenlik konularındaki talepleri dinleyen Vali Demirtaş, Adana'yı geleceğin parlayan yıldızı yapmak için çalıştıklarını vurguladı.

Adana Valiliği başta olmak üzere ülkenin ekonomik alanda hedeflediği amaca ulaşmasında katkı sağlayabilmek için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Vali Demirtaş, “İlimizdeki küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri çalışmalarını titizlikle takip ediyoruz. Bu site ve bölgeler ile ilimizin üretim yapan firmaları bir araya gelecek, işbirliği yapacaklar. Bu sayede malzeme ve enerji verimliliği artacak, çevre ve kent sorunlarının azalmasına büyük katkılar sağlanacak” dedi.

Adana'da yapılacak olan yeni organize sanayileri hakkında da bilgiler veren Vali Demirtaş, şunları söyledi:

“Bölgenin ve ülkenin en bereketli topraklarına sahip olan Adana'da seracılık faaliyetlerine ivme kazandıracak Adana Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, ilimizin çeşitli bölgelerinde ve genellikle de Büyüksaat civarında faaliyet gösteren ayakkabı imalatçılarının yeni ve modern bir siteye kavuşmasını amaçladığımız Adana Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi, ayakkabı imalatçılarımızda olduğu gibi tekstil imalat atölyelerimizi de bir araya getirmeyi planladığımız Tekstil Kent Küçük Sanayi Sitesi, bölgede sosyal ve ekonomik açıdan kritik öneme sahip Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi, kent içerisinde faaliyet gösteren mahrukatçı esnafını daha donanımlı bir sitede toparlayacak Mahrukatçılar Küçük Sanayi Sitesi, Karataş İlçesi'nde yapılması planlanan 'Tarla Balıkçılığı' projesi ve sadece Adana için değil bölgemiz ve ülkemiz için büyük bir öneme sahip olan Adana Organize Sanayi Bölgesi 4. ilave alan oluşturma çalışmaları tamamlandığında Adanamız tüm yatırımcılar bir cazibe merkezi haline gelecek.”

Kentteki yatırımların ve politikaların etkili olarak uygulanması için kamu kurumları, yerel yönetimler, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği, uyum ve koordinasyon içerisinde çalışmalara devam ettiklerini belirten Vali Demirtaş, kerestecilik sektöründe de potansiyelin daha yukarıları taşınması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.