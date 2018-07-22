Vali Demirtaş, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde yapılan Akdeniz meyve sineğiyle ilgili mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Ertaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, muhtarlar ile çiftçilerin hazır bulunduğu ziyarette açıklamalarda bulunan Vali Mahmut Demirtaş, çiftçilerin sorunlarına karşı duyarlı olduklarını söyledi.

Tarım alanında ciddi sorun haline gelebilecek Akdeniz meyve sineği ile ilgili mücadele içerisinde olduklarını hatırlatan Vali Demirtaş, bu sorunu kamu kurum ve kuruluşlar ile çitçilerin birlikte ortak hareket ederek, aşabileceklerini dile getirdi.

Devlet olarak, Akdeniz meyve sineği ile mücadele konusunda tüm tedbirleri aldıklarını belirten Vali Demirtaş, “Tarım ürünlerinde ülkemizin ve ilimizin ekonomisini yakından ilgilendiren Akdeniz meyve sineği ile ilgili mücadele konusu bizim için milli bir mücadeledir. Tüm ilaçlama çalışmalarını yapmış durumdayız. Bu sorunu yok etmek için toplu mücadele gerekmektedir. Burada çiftçilerimize çok iş düşüyor. Çiftçilerimiz kendi içlerindeki koordineyi sağlayarak ürünlerini ilaçlama çalışmalarını tamamlamalıdır. Valiliğimiz ve ilgili kamu kuruluşu temsilcilerimiz daima çiftçilerimizin yanında olarak, bu sorunu çözeceğiz” dedi.

Vali Demirtaş, üretimden çok, ürünlerin pazarlanmasına dikkat çekerek, “Ürünlerimiz milli servetimizidir. Ürettiğimiz ürünlerin elimizde kalmaması konusunda, çiftçilerimiz kendilerine düşen gerekli tüm önlemleri almalıdır” diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ise, narenciye ihracatında sorunlar yaşanmaması konusunda gereken önlemleri aldıklarını söyledi.

İlaçlama ve tuzaklama yöntemleriyle Akdeniz meyve sineğiyle mücadele ettiklerini ifade eden Tekin, önümüzdeki hafta sahada ölçümler yapacaklarını ve bu konudaki çalışmaların aralıksız süreceğini vurguladı.