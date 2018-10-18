Vali Demirtaş: "Aladağ'da madencilikte özel sektör yatırımına desteğe hazırız"

Vali Demirtaş, Aladağ ilçesindeki maden işletmelerinin genel durumuyla ilgili düzenlenen toplantıda, Adana'nın gerek sanayisi gerek ekonomisiyle bölgenin önemli illerinden biri olduğunu ifade etti. Tüm bunların yanı sıra jeolojik konumu nedeniyle de Adana'nın çok çeşitli ve önemli yer altı kaynaklarına sahip olduğunu belirten Vali Demirtaş, "Kentte yapılan çalışmalar sonucunda önemli metalik maden ve endüstriyel hammadde yatak ve zuhurları ortaya çıkarılmıştır. Bunlar, başta demir olmak üzere, krom, alüminyum, bakır-kurşun-çinko, manganez, kuvars, kuvarsit, fosfat ve kum-çakıl olarak sayılabilir" dedi.

İldeki önemli metalik madenlerden biri olan krom cevherleşmelerinin Aladağ'da yoğunlaştığına dikkat çeken Vali Demirtaş, "Ofiyolitlere bağlı krom yatakları açısından Kızılyüksek Yatağı dünyanın en büyük rezervine sahip bir krom yatağıdır. Bununla birlikte, Aladağ ofiyolitlerinde çok sayıda krom yatak ve zuhurları bulunmakta ve bunlar da krom açısından önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Bölgede özel sektör tarafından arama, araştırma ve üretim çalışmaları sürdürülmektedir. Yörede, düşük tenörlü yüksek rezervlere sahip cevherleri üretmek için özel sektör tarafından konsantre tesisleri kurulmuş olup sayıları günden güne artmaktadır" şeklinde konuştu.

Vali Demirtaş, özel sektör yatırımlarının arttırılması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Valilik makamında gerçekleşen toplantıya Aladağ Kaymakam Vekili Alper Tanrısever, Enerjisa Bölge Müdürü Mehmet Bektaş, Manolya Madencilik Şirket Temsilcisi Ferhat Uğurlu ile Çeltik Madencilik Şirket Temsilcisi Murat Tari katıldı.