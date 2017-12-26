Vali Demirtaş Anavarza Antik Kenti’nde

Vali Demirtaş Anavarza Antik Kenti ve yapılan kazı çalışmaları hakkında Vali Yardımcısı Murat Üzülmez ile kazı başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatih Gülşen’den bilgi aldı.

Vali Demirtaş’a tarihi antik kent hakkında sunum yapan Gülşen, “Anavarza Antik Kenti sadece Adana’nın değil Türkiye’nin en büyük antik kentidir. Bu kentteki bu kazı çalışmalarının devam etmesiyle birlikte Adana’nın tarihi ve turizminin gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kentteki ortaya çıkartılan kentin giriş kapısının Anadolu’daki en görkemli kapılardan birisidir. Bu kapının içinde sütunlar ve heykeller bulunmaktadır ve bu kapıdan da tüm Dünyanın en geniş ve büyük caddesine çıkılmaktadır. Yani dünyadaki en geniş ve en uzun antik cadde ve aynı zamanda dünyadaki ilk duble cadde burada bulunmaktadır. Tarihi caddemiz 34 metre genişlikte ve 2700 metre uzunluğundadır. Bu antik kentte en az 2500 adet anıtsal sütun dikildiği bilinmektedir. Bizimde amacımız bu kentin kazılarla birlikte bu sütunların orjinallerini bulup bu sütunları ayağa kaldırmak ve restore etmek istiyoruz. Bunun neticesinde bu dünyanın en büyük geniş duble caddesini ortay çıkartıp hem Anadolu tarihine hem de turizm açısından bunların değerlendirmesini planlıyoruz” dedi.

Önümüzdeki günlerde Anavarza Antik Kenti sur kalıntıları restorasyon faaliyetlerinin başlayacağını belirterek, "Bunlar önemli sur kalıntıları. Bu surların uzunluğu 1500 metre. Yani burası 20 tane burçlu bir kale. 1500 metre uzunlukta tüm anıtsal görkemli bir kale. Tüm Çukurova’dan bu kale rahatlıkla gözükebiliyor. Burası merkezi bir kale. Dolayısıyla bu merkezi kalenin de restorasyon faaliyetleri ile bu kalemizde restore edilecek ve Anadolu’nun en görkemli kalelerinden birisi de ayağa kaldırılacak, dolayısıyla Anadolu tarihi ve turizmi için bu kale de önemli bir yer teşkil edecek. Yapmış olduğumuz çalışmalarımız Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü denetiminde kazı çalışmalarımız devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Kazı çalışmaları ve antik kent hakkında Adana Valisi Mahmut Demirtaş’a bilgi veren Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkanı Duygu Saban, “Unesco geçici miras listesinde olan Anavarza’yı asil listeye nasıl aldırabiliriz bunun için mücadele veriyoruz. 71 tane kültür mirasımız var ve her yıl bir veya iki tane yerimiz aday gösteriliyor. Çok ciddi kurullar tarafından denetleniyor. Anavarza’yı asil listeye almak istiyorsak birincisi yönetim planımızı çok iyi hazırlamamız lazım. İkincisi bizimle aynı listede olan rakibimiz Asus Antik Kenti var. Asus Antik kenti ile kendimizi karşılaştırıp ondan daha üstün niteliklerimiz olduğunu ispat edersek devletimiz Unesco Dünya Miras Listesi ne Anavarza yı göstersin” dedi.

Adana Valisi Mahmut Mahmut Demirtaş iseAnavarza Antik Kenti’nin bir saatlik bir zaman diliminde gezilemeyecek kadar büyük olduğunu kaydetti. Vali Demirtaş yapılan kazı çalışmalarını yerinde bulduğunu, üç yıllık zaman dilimi içerisinde buradaki kazılarda büyük işler yapıldığını, hatta yeni alanlarda da ek ödenekler aktarmak suretiyle kentin içinde bulunan stadyum ve amfi tiyatro alanlarının da kazı çalışmalarının genişletilmesi için planlamanın yapılması gerektiğini kaydetti.

Vali Demirtaş en kısa zamanda tekrar yerinde görmek üzere Anavarza Antik Kenti’ni ek ödeme yapmak amacıyla tekrar ziyaret edeceğini kaydetti. Gezi sonunda Anavarza Mahallesi sakinleri tarafından Vali Demirtaş’a sıkma ve ayran ikram edildi. İlk defa Anavarza Antik Kenti’ni ziyaret eden Vali Mahmut Demirtaş ise kendisine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı bölge halkına da teşekkür etti.