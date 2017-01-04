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04 Ocak 2017 11:35

Vali Demirtaş, ATB’de incelemelerde bulundu

Vali Demirtaş, ATB’de incelemelerde bulundu

04 Ocak 2017 11:35

Adana Ticaret Borsası yöneticilerine ziyarette bulunan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Ticaret Borsası’nın işleyişi hakkında bilgi aldı, alım-satım salonu ve laboratuvar çalışmalarını yakından inceledi.
Adana Ticaret Borsası (ATB) binasına gelerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç’i ziyaret eden Adana Valisi Mahmut Demirtaş, amacının; hep birlikte Adanayı kalkındırmak olduğunu söyledi.

Vali Demirtaş: “Amacımız Adanayı kalkındırmak”
Yaklaşık 6 aydır Adana’da görevde olduğunu hatırlatan Vali Demirtaş, “Adana’ya gelir gelmez olağanüstü durumlarla karşı karşıya kaldık. Bizlerin amacı; yaşadığımız kentte insanlarımızın kendilerini güvende hissetmelerini sağlamanın yanı sıra Adanayı hem sanayi hem tarım hem de turizm açısında Allah’ın izni ile kalkındırmaktır. Tüm çabalarımız bu yöndedir. Şahin Başkanın önderliğindeki Sivil Toplum Kuruluşlarının katkılarıyla Adanayı daha güzel günlere götüreceğimiz inancındayım. Gecikmiş bir iadeyi ziyaretti. Ancak bundan sonra daha sık bir araya geleceğimizi umuyorum” diye konuştu.

Bilgiç: “Daha güzel hizmet yapmak istiyoruz”
Adana Valisi Mahmut Demirtaş’tan çok memnun olduklarını, Adana ve bölgeyi ilgilendiren konularda fikir alış verişinde bulunmak için ATB olarak çok rahat ulaşabildiklerini ifade eden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, “Öncelikle borsamıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bizler ülkemiz ve Adanamız için büyük bir gayret içerisindeyiz. Adana Valimizin önderliğinde çok daha güzel hizmetler yapmak istiyoruz” diyerek 103 yıllık Adana Ticaret Borsası hakkında geniş bilgi verdi.
ATB’ye olan ziyaretinde kurumun birimlerine uğrayarak tüm personele çalışmalarında başarılar dileyen Vali Demirtaş, borsa alım satım salonu, Lif Pamuk ve Hububat Analiz Laboratuvarlarını inceleyerek uluslararası borsalar olan New York ve Chicago borsasında işlem gören pamuk, mısır, buğday ve soya gibi ürünlerin anlık fiyatları hakkında bilgi aldı.



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