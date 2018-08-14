Vali Demirtaş: “Bağımlılıkla mücadeleye devam edeceğiz”

Madde Bağımlılığı Projesi Koordinasyon Toplantısı, Adana Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi. Adana Valiliği Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda kamu kurum ve kuruluşları yetkilileri değerlendirmelerde bulundu. Daha sonra Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sunay Fırat, çocuklarda, gençlerde, genç yetişkinlerde uyuşturucuya olan talebin önlenmesi, madde kullanımı konusunda koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması için yapılması gereken çalışmalarla ilgili bir proje sunumu yaptı.

Katılımcılara hitap eden Vali Demirtaş, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en önemli sorunların başında, bağımlılık ve bağımlılıkla mücadelenin geldiğine dikkat çekerek, bağımlılıkla mücadele konusunda ellerinden gelen çabayı göstermeye devam edeceklerini vurguladı.

Vali Yardımcısı Murat Süzen ile kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı toplantı, uyuşturucu kullanımı ve bağımlılıkla mücadele konusunda yapılması gereken çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulunulmasıyla sona erdi.