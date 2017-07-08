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08 Temmuz 2017 10:09

Vali Demirtaş, Beyza Piliç tesislerinde incelemelerde bulundu

Vali Mahmut Demirtaş, Beyza Piliç Tesisleri’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Demirtaş, Beyza Piliç tesislerinde incelemelerde bulundu

08 Temmuz 2017 10:09


Beyza Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çalışkan, Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, Beyza Piliç Yönetim Kurulu Üyeleri Cemalettin Çalışkan, Hüzeyfe Çalışkan ve Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi İmam Gazali Hiradağı tarafından karşılanan Vali Mahmut Demirtaş, tesislerde incelemede bulunarak bilgi aldı.


Beyza Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çalışkan, Vali Demirtaş’a, sektörün genel durumu ile tesisler ve üretim hakkında çeşitli bilgiler verdi.


Gıda sektörünün insan sağlığı açısından hayati öneme haiz olduğuna dikkat çeken Vali Mahmut Demirtaş, Beyza Piliç yöneticilerine üretim, istihdam ve ekonomiye yönelik katkılarından dolayı teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.




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