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11 Eylül 2017 16:33

Vali Demirtaş: "Cesur olun, asla korkmayın"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş ile birlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca bu yıl ikinci kez düzenlenen, yerli ve yabancı ülkelerdeki gönüllü gençlerin sağlık hizmetlerine destek ve sosyal hizmetlere katılımını amaçlayan “Damla” projesi kapsamında, huzurevindeki yaşlılara verilen kahvaltıya katıldı.

Vali Demirtaş:

11 Eylül 2017 16:33


Kahvaltı programında, “Sağlık ve sosyal hizmetlerde gönüllü olun, her yaştan insan mutlu olsun” sloganıyla projeye üye toplayan ve destek veren gönüllü gençlere hitabeden Vali Demirtaş, “Damla” üyesi gençlere "cesur olun, asla korkmayın” mesajı verdi. Vali Demirtaş, “Siz yaptığınız işe inanırsanız, cesaretle çalışırsanız, korkmadan ilerlerseniz Allah’ın izniyle karşınızda kimse duramaz” dedi.


Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı kahvaltı programı, projeye desteklerinden dolayı Vali Demirtaş’a teşekkür plaketi takdim edilmesiyle son buldu.




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