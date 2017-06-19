Vali Demirtaş, çiftçiler ve oda başkanları ile iftarda buluştu

İftar yemeğine Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, kamu kuruluşu temsilcileri ve sulama birlik başkanları ve çiftçiler birliği üyeleri katıldı.

Yemekte, Vali Mahmut Demirtaş’a çiftçilerin sorunlarından bahseden Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, kırsal kalkınma destekleri, tarım alanlarının sulanması, yolların bozuk olmasından dolayı nakliyede yaşanan aksaklıklar ve çiftçilerin diğer sorunlarından bahsetti.

Vali Mahmut Demirtaş ise, mübarek ramazan ayında çiftiler ile iftar sofrasında olmak tan memnuniyet duyduğunu belirterek, çiftçilerin sorunlarıyla yakından ilgileneceğini söyledi.

Çukurova’da tarımın gelişmesiyle birlikte kentin de kalkınacağını vurgulayan Vali Mahmut Demirtaş, çiftçilerin taleplerini karşılama konusunda yoğun bir çaba içerisinde olacağını ifade etti.

İftar yemeği karşılıklı sohbet ile devam etti.