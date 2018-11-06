Vali Demirtaş: "Daima üreticinin yanındayız"

Vali Demirtaş, Karataş ilçesinde beraberinde Vali Yardımcısı Murat Süzen, Karataş Kaymakamı Durmuş Gençer, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ile muz seraları, narenciye bahçeleri ve lahana tarlalarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Demirtaş, üreticiden ürünlerin durumu hakkında bilgiler aldı.

Vali Mahmut Demirtaş, daima üreticinin yanında olduklarını, tarımsal faaliyetlere olan desteklerini esirgemeyeceklerini belirterek çiftçiye bol kazançlar diledi.