Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Adana
  •  » Vali Demirtaş: "Doğayı Korumak Gelecek Nesillere Karşı En Önemli Sorumluluğumuzdur"
05 Haziran 2018 15:12

Vali Demirtaş: "Doğayı korumak gelecek nesillere karşı en önemli sorumluluğumuzdur"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Dünya Çevre Günü dolayısıyla tüm vatandaşları, gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre bırakma konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Vali Demirtaş:

05 Haziran 2018 15:12


Vali Demirtaş, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, sanayileşmenin, endüstri ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişmesinin yanı sıra çok çeşitli gerekçelerle ormanlar, tarım alanları, meralar, sulak alanlar tahrip edilmekte, balık stokları azalmakta, küresel ısınmaya yol açan ve dünyanın ekolojik dengesini bozan olumsuzluklar yaşandığını belirtti.


Doğanın korunması ve çevreye karşı duyarlılık konusu, özellikle son yıllarda dünya gündeminin ilk sıralarında yer aldığını vurgulayan Vali Demirtaş, “Bizlere düşen görev dünyamızı, ülkemizi ve çevremizi koruyup daha yaşanılabilir çalışmalar yapmak, gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak konusunda gerekli tüm önlemleri almaktır” ifadelerini kullandı.


Adana Valiliği olarak doğa ve çevre ile ilgili sorunların çözümüne ve bilinçlenmeye katkı sağlayacak tüm çalışmaların destekçisi olduklarının altını çizen Vali Demirtaş, şunları kaydetti:


“Vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin arttırılması ancak temiz bir çevre oluşturularak doğal kaynakların dengeli ve ihtiyatlı kullanımı ile mümkündür. Doğayı korumak ve tahribatı önlemek, gelecek nesillere karşı en önemli sorumluluğumuzdur.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç