Vali Demirtaş, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, sanayileşmenin, endüstri ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişmesinin yanı sıra çok çeşitli gerekçelerle ormanlar, tarım alanları, meralar, sulak alanlar tahrip edilmekte, balık stokları azalmakta, küresel ısınmaya yol açan ve dünyanın ekolojik dengesini bozan olumsuzluklar yaşandığını belirtti.

Doğanın korunması ve çevreye karşı duyarlılık konusu, özellikle son yıllarda dünya gündeminin ilk sıralarında yer aldığını vurgulayan Vali Demirtaş, “Bizlere düşen görev dünyamızı, ülkemizi ve çevremizi koruyup daha yaşanılabilir çalışmalar yapmak, gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak konusunda gerekli tüm önlemleri almaktır” ifadelerini kullandı.

Adana Valiliği olarak doğa ve çevre ile ilgili sorunların çözümüne ve bilinçlenmeye katkı sağlayacak tüm çalışmaların destekçisi olduklarının altını çizen Vali Demirtaş, şunları kaydetti:

“Vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin arttırılması ancak temiz bir çevre oluşturularak doğal kaynakların dengeli ve ihtiyatlı kullanımı ile mümkündür. Doğayı korumak ve tahribatı önlemek, gelecek nesillere karşı en önemli sorumluluğumuzdur.”