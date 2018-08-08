Bölge Müdürü Abdul Kasım Sarımehmet ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz ile bir araya geldi.

Vali Yardımcısı Murat Süzen ve kurum yetkililerinin de bulunduğu ziyarette DSİ 6. Bölge Müdürü Abdul Kasım Sarımehmet ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, kurumun faaliyetleri ve bu güne kadar yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Mahmut Demirtaş’a bilgi verdi.

Vali Demirtaş ise, DSİ 6. Bölge Müdürü Abdul Kasım Sarımehmet ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz’a teşekkür ederek, yaptığı açıklamada “İlimizi marka kent yapmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kurum yetkililerimize verdikleri bilgilerden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Toplantı kurum yetkililerinin sunumlar eşliğinde bilgi vermesiyle son buldu.