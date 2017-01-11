Vali Mahmut Demirtaş, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Kasım ayında irtibat kesilen ve El Bab bölgesinde şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Duran Keskin’in, ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi’ndeki taziye çadırına Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Osman AK, İl Jandarma Komutanı Fatih Yılmaz ile birlikte ziyaret eden Vali Demirtaş, şehitin ailesine başsağlığı dileğinde bulunarak, Allah’tan sabır diledi.

Vali Demirtaş, daima şehit ailelerin yanlarında olarak, onların acılarını paylaştıklarını, ülkenin birliğini ve bütünlüğünü hiçbir şekilde hainlerin bozamayacağını söyledi.

Ziyaret, Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Duran Keskin’in ve tüm şehitlerin ruhuna okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından son buldu.