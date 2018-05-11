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11 Mayıs 2018 12:49

Vali Demirtaş: "Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırma çabasındayız"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, engelli bireylere farklılıklarını hissettirmeden hayatlarını kolaylaştıracak çalışmaları gerçekleştirme gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Vali Demirtaş:

11 Mayıs 2018 12:49


10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla engelli dernekleri temsilcileri Vali Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.


Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeynel Abidin Koç’un da eşlik ettiği ziyarette konuşan Vali Demirtaş, "Böyle anlamlı bir haftada engelli derneklerinin temsilcilerini ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.


Dernek temsilcilerinin hal ve hatırlarını sorarak onlarla sohbet eden Vali Demirtaş, geleceğe güvenle bakan güçlü bir toplum olmanın öncelikli şartının, tüm bireylerin eşit fırsat ve imkanlardan yararlanmasını sağlamak olduğunun bilinciyle, engelli bireylere farklılıklarını hissettirmeden hayatlarını kolaylaştıracak çalışmaları gerçekleştirme gayreti içerisinde olduklarını dile getirdi.


Vali Demirtaş, Adana Valiliği olarak daima birlikte ve yanlarında olmaya büyük özen gösterdikleri engelli vatandaşların toplumla bütünleşmelerini sağlayacak tüm faaliyetlerin destekçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı.


Engelli dernekleri temsilcileri ise kabulünden dolayı Vali Demirtaş’a teşekkür ederek derneklerinin faaliyetleri hakkında bilgiler verdiler.




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