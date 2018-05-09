Vali Mahmut Demirtaş, 10-16 Mayıs’ta kutlanan “Engelliler Haftası” nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bir insanın engelli olmasının onun diğer insanlar gibi yaşaması, çalışması ve başarılı olmasına bir engel teşkil etmediğini belirten Vali Demirtaş, “Toplum olarak bizlere düşen görev; engelli bireylerimize yönelik toplumsal duyarlılığımızı en üst seviyelere taşımak, bu duyarlılığı engelli bireylerimizin sorunlarını gidererek, yaşamlarını her açıdan kolaylaştırmaya endekslemek olmalıdır” ifadesini kullandı.

Engellilerin sorunlarının, yılın belirli bölümlerinde değil her gün gündemde tutulması gerektiğini kaydeden Vali Demirtaş, şöyle devam etti:

"Engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları aşabilmeleri için gerekli çalışmaların yapılması, onların sosyal yaşamda çok daha fazla ve aktif şekilde yer almalarının sağlanması, toplumsal bir görev olmasının yanı sıra insani bir zorunluluktur. Devletimizin ve hükümetimizin yoğun destek ve teşvikleriyle ülkemizde son yıllarda, engelli vatandaşlarımızın yaşam şartlarının iyileştirilmesi, hayatın her alanında var olmalarının sağlanması amacıyla atılan adımlar kuşkusuz ki sevindirici boyuttadır.”

Mahmut Demirtaş, mesajında daha sonra şunları kaydetti:

“Valiliğimiz öncülüğünde de ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız ile sivil toplum örgütlerimiz nezdinde, engelli vatandaşlarımızın kendi kendine yetebilmesi, meslek edinmesi, başta eğitim olmak üzere ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda daha fazla yer bulabilmeleri amacıyla hazırlanan projeler hızla ve kararlılıkla yaşama geçirilmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, Adana Valiliği olarak daima birlikte ve yanlarında olmaya büyük özen gösterdiğimiz engelli vatandaşlarımızın toplumla bütünleşmelerini sağlayacak tüm çalışmaların destekçisi olmaya devam edeceğimizi vurguluyorum. Engelli vatandaşlarımıza ve onlara her koşulda destek olan ailelerinin 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nı kutluyor, selam ve sevgi sunuyorum.”