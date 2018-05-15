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15 Mayıs 2018 16:49

Vali Demirtaş: "Engellilerimizin korunması konusunda büyük hassasiyet gösteriyoruz"

Yüreğir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi’nde eğitimlerini sürdüren engellilerden Damla Kaya ve Doğan Yılmaz, beraberinde merkez yetkilileri ve aileleriyle birlikte Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.

Vali Demirtaş:

15 Mayıs 2018 16:49


Ziyarette Merkez Kültür Müdürü Naci Kazan, Engelli Koordinasyon Merkezi hakkında Vali Demirtaş’a bilgi vererek, öğrencilerin resim alanında oldukça başarılı olduklarını söyledi.


Vali Demirtaş ise ziyaret dolayısıyla büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, “Öğrencilerimizin büyük bir azim ve başarı göstererek, resim alanında yaptıkları çalışmaları takdirle karşılıyor, çocuklarımızın bu başarılarının tüm engelli kardeşlerimize örnek olmasını diliyorum” dedi.


Devletin ve hükümetin engelliler konusunda çok ciddi kanunlar çıkarttığından bahseden Vali Demirtaş, “Engellilerimizin korunması ve desteklenmesi konusunda büyük hassasiyet gösteriyoruz. Bu kararlılığımızı sonuna kadar sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Ziyaret engellilerin yaptıkları resim çalışmaları Vali Mahmut Demirtaş’a hediye etmesiyle son buldu.




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