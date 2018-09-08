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08 Eylül 2018 11:53

Vali Demirtaş evde ölümü bekleyen hastaya duyarsız kalmadı

Adana’da 5 yıl önce yakalandığı lösemi hastalığı nedeniyle evde oksijen makinesine bağlı olarak ölümü bekleyen 36 yaşındaki Levent Karadağ, Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın devreye girmesiyle Adana Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı.

Vali Demirtaş evde ölümü bekleyen hastaya duyarsız kalmadı

08 Eylül 2018 11:53


Bir markette kasiyerlik yaparken 5 yıl önce lösemi rahatsızlığına yakalanan 2 çocuk babası Levent Karadağ (36), hastanelerin yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için evde oksijen makinesine bağlı olarak baygın halde ölümü bekliyordu. Bu duruma dayanamayan eşi Tuba Karadağ, feryat ederek yardım istemişti. Kadının feryadına Adana Valisi Mahmut Demirtaş duyarsız kalmadı. Karadağ’ın yaşam mücadelesinin haber yapılmasının ardından Vali Demirtaş, İl Sağlık Müdürlüğüne acilen hastanın bir hastaneye yatırılması ve tedavisine burada devam edilmesi talimatını verdi. Ayrıca Demirtaş ailenin ekonomik durumunun araştırılıp yardım yapılması için de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına talimat verdi. Bu talimatlar doğrultusunda hastaya Adana Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde yer bulundu. Hasta, ambulansla evden alınarak hastanede tedavi altına alındı.



40 bin lira ilaç parası, 15 bin lira nakdi yardım yapılmış


Bu arada valinin talimatı üzerine yapılan araştırmada aileye ev tadilatı ya da kirada kullanılması için 5 bin lira, son 5 yıl içinde de ailenin ihtiyaçlarını giderebilmesi için 15 bin lira para yardımı yapıldığı belirlendi. Ayrıca Karadağ’a aylık 754 lira engelli maaşı, eşine evde bakım ücreti olarak aylık bin 179 lira, çocuklarına aylık 840 lira nakdi para yardımı ve aylık 350 lira ilçe ya da il vakfından para yardımı yapıldığı tespit edildi.




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