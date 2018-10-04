Vali Demirtaş Feke'de sorun dinledi

Demirtaş ziyaretinin amacının sorunları direk vatandaş ve muhtarlardan dinlemek olduğunu söyledi.

Feke ziyaretinde ilk olarak kaymakamlığı ziyaret eden Vali Mahmut Demirtaş, Kaymakam İlyas Öztürk'ten, ilçenin genel durumu ve kamu hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgiler aldı. Daha sonra, Vali Demirtaş, kaymakamlığı ziyaretinin ardından ilçe esnafını iş yerlerinde ziyaret ederek hal ve hatırlarını sordu ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Vali Demirtaş, esnaf ziyaretinden sonra kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. STK temsilcileri, muhtarlar ve ilçe sakinlerince dile getirilen çeşitli konulardaki talepleri dikkatle dinleyen Demirtaş, eksikliklerin giderilmesi noktasında ilgili kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine, gerekli çalışmaların başlatılması talimatı verdi.

Toplantıda konuşan Vali Mahmut Demirtaş, Adana'nın merkezi ile ilçelerde gerçekleştirdiği muhtar ve vatandaş buluşmalarındaki amaçlarının, sorunları bizzat muhtarlar ve vatandaşlardan dinlemek, eksiklikleri yerinde görmek ve çözüm yolları üretmek olduğunu belirtti. Bu toplantıları, sıklıkla ve kararlıkla sürdürmeye devam edeceğini ifade eden Vali Demirtaş, kamu kurum ve kuruluşları olarak vatandaşların talep ve beklentilerine yanıt vermek amaç ve hedefinde ellerinden gelen gayreti sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

Vali Mahmut Demirtaş'ın, Feke ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarının amirlerinin katılımıyla gerçekleştirdiği STK temsilcileri, muhtar ve vatandaş buluşması, ilçede yapılması gereken çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulunulmasıyla son buldu.