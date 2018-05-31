Vali Demirtaş, “Her seçimde ‘çöplükte bulunan oylar’ gibi birtakım şaibeler çıkarmaya meraklı bir kesim var. Dolayısıyla en küçük bir şaibeye fırsat vermemeliyiz” dedi.

Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler dolayısıyla “Seçim Güvenliği Toplantısı” gerçekleştirildi. Seçim güvenliğinin ayrıntılı bir şekilde ele alındığı toplantıda konuşan Vali Demirtaş, “24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılması için, çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz” dedi.

Gerçekleştirilen toplantının il genelinde seçim çalışmalarının başladığı günden bu yana yürütülecek çalışmaların değerlendirilmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Vali Demirtaş, “Daha önce yaşanan seçimlerin belli bir rutini vardı. Ancak 24 Haziran seçimlerinin mahiyeti diğerlerinden farklı. Bu seçim 16 Nisan Referandumunda kararlaştırılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk seçimi olacak” diye konuştu.

Vatandaşların özgür iradelerini sağlıklı bir şekilde, herhangi bir aksiliğe ve güvenlik zafiyetine meydan vermeden, sandığa yansıtacak ortamı temin etmenin asıl görevleri olduğunu belirten Vali Demirtaş, “Miting alanları, toplanma alanları, stant çalışmaları, broşür ve afiş çalışmaları ve Ramazan dolayısıyla iftar programlarını kapsamaktadır. Bu noktada öncelikle çocukların broşür dağıtımı ve afiş asımında kullanılmasına izin vermeyelim. Ayrıca dijital ortamlarda güvenliğin sağlanması, sosyal medyanın seçim çalışması görünümünde terör örgütü propagandasına ve Gezi Olayları benzeri bir harekete mahal verilmemesi için ilgili birimlerimiz tarafından sıkı takibinin yapılmasını sağlayalım” şeklinde konuştu.

Vali Demirtaş, trafo, elektrik dağıtım tesislerine sabotaj ihtimaline karşı tedbirlerin şimdiden alınması gerektiğini belirterek, “Elektrik kesintilerinin art niyetli kişiler tarafından kullanılmasına ve gündemi işgal etmesine fırsat vermemeliyiz. İlimizde 200 binin üzerinde Suriyeli mülteci yaşıyor. Suriyeli mültecilere oy kullandırılacağına dair provokatif girişimlerin önüne geçmek için hem seçim öncesinde hem de seçim günü daimi teyakkuzda olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Hemen her seçimde ‘çöplükte bulunan oylar’ gibi birtakım şaibeler çıkarmaya meraklı kesimlerin olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, “Son ana, son saniyeye kadar tüm birimlerimizle, tüm personellerimizle görevimizin başında olmalı ve en küçük bir şaibeye fırsat vermemeliyiz. Alacağınız hiçbir tedbiri fazla görmeyin. Bir kez daha ifade etmeliyim ki bizim işimiz, seçimin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılmasını temin etmektir” dedi.

“Seçim Güvenliği Toplantısı” karşılıklı görüş alış verişiyle sürdü. Toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve İlçe Emniyet Birimleri yetkilileri katıldı.